„Zelenszkij most ugyanabban a helyzetben van, mint a második világháborúban Churchill” – így látja Nógrádi a dzsiddai megállapodást (VIDEÓ)

A biztonságpolitikai szakértő szerint az, hogy a háború megoldásában nincs szerepe az európai diplomáciának, azt mutatja, hogy a kontinens képtelen az akaratát érvényesíteni.

„Három globális játékos van, Európa nem az”

– hangsúlyozta Nógrádi, aki azt is elmondta, szinte bizonyos, hogy a tűzszünetről az oroszokkal is egyeztettek már az amerikaiak, így hamarosan bekövetkezhet. Nógrádi György szerint a tűzszüneti javaslat elfogadása is érzékelteti, az ukránok lassan felfogják, hogy ezt a háborút nem nyerhetik meg.

„Zelenszkij ugyanúgy periférián van, mint a második világháborúban Churchill” – mondta a szakértő.

Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra