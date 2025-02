Szakértő: Az ukrán hadsereg végóráit járja – mind katonailag, mind erkölcsileg

Resperger István ezredes, egyetemi tanár volt az Ultrahang legfrissebb adásának a vendége, akivel az orosz-ukrán háború aktuális híreiről, a háború lezárásának forgatókönyveiről, fekete-békéről, biztonsági dilemmákról, a világ katonai konfliktusairól és a várható fejleményekről beszélgetett a műsorvezető, Király Tamás. „A békének ára van. Rengeteg pénzt – közel 200 milliárd dollárt tett bele az USA a háborúba –, most kérni fognak Zelenszkijtől” – jegyezte meg a szakértő, utalva – a korábban általunk is megírt – ásványkincsek kérdésére. Resperger szerint Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy most békét kell kötnie, és ezúttal már nem ő lesz a főszereplő.