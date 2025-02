Ne dőljünk be az álhíreknek, a Vatikán folyamatosan tájékoztat a pápa állapotáról – ezt tudjuk eddig

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, február 14-e óta kétoldali tüdőgyulladással kezelik Ferenc pápát a római Gemelli-kórházban. Bár csütörtökre virradóan javult az állapota, a katolikus közösség továbbra is aggódik a Szentatyáért, aki decemberben töltötte be 88. életévét, és a tüdőbetegségek egyébként is komoly kockázatot jelentenek az ő esetében, mivel egy betegség miatt még fiatal korában eltávolították az egyik tüdeje egy részét.