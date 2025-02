Megérkezett Budapestre Ukrajna új nagykövete, Sándor Fegyir

Sándor Fegyir kinevezése sokáig húzódott, több mint egy éven keresztül az ukrán térfélen pattogott a labda az ügyben, ugyanis 2023 augusztus elején az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin aláírta Ukrajna új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének kinevezéséhez szükséges hozzájáruló határozatot. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pedig két héten belül lezárta a folyamatot. Sándor Fegyir most közösségi oldalán jelentette be, hogy úton van Magyarországra, a bejegyzését Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége is megosztotta.

„Ma reggel pedig nyugatra, Budapestre tartok, hogy immár nagykövetként, nem pedig pixeles egyenruhában védjem Ukrajna érdekeit Magyarországon, és építsem a jószomszédi kapcsolatokat Közép-Európában” – fogalmazott a diplomata, aki háláját fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek a bizalmukért.

Sándor Fegyir hozzátette: „Jól tudom, hová tartok, miért, és mit fogok tenni. Prioritásaim összhangban vannak Ukrajna nagy létszámú diplomáciai csapatának mindennapi munkájával. Ezek egy háborúban álló ország prioritásai, amely igazságos és fenntartható békére törekszik; Ukrajna prioritásai, amely magabiztosan halad az EU és a NATO felé;

egy olyan állam prioritásai, amely elkötelezett a reformok, a jogállamiság és az emberi jogok mellett, beleértve a nemzeti kisebbségek (közösségek) jogait is”

– írta a diplomata, aki úgy zárta a bejegyzését: „Látom az ukrán–magyar együttműködésben rejlő lehetőségeket minden szinten, és mindent megteszek annak érdekében, hogy ezekkel a lehető legteljesebb mértékben éljek. Mindenkinél inkább tisztában vagyok azzal, hogy az ukránok és a magyarok jó szomszédok, akik készek együtt megvédeni országaikat és a közös európai otthont. Dicsőség Ukrajnának! Hajrá az ukrán–magyar barátságnak”.

Sándor Fegyir 1975-ben Ungváron született, édesapja magyar–szlovák, édesanyja ukrán–olasz származású. Előbb történész (1997), majd jogi diplomát (2002) szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. Rövid ideig egy ungvári középiskolában történelmet és földrajzot tanított, de kipróbálta magát újságíróként, valamint rádiós műsorvezetőként is. Később tudományos fokozatokat szerzett, 2007-től a szociológiai tudományok kandidátusa, 2014-től a filozófiai tudományok doktora. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológia és Szociális Munka Tanszékének vezetője, de korábban volt az egyetem rektorhelyettese is. Turisztikai szakértőként is tevékenykedik, vezette a Kárpátaljai Turisztikai Szervezetet. Számos idegenforgalmi és kulturális projekt megvalósítása fűződik a nevéhez. Helytörténeti írásai eddig tíz különböző nyelven jelentek meg. 108 tudományos publikációja látott napvilágot. Sándor Fegyir a sport területén is aktív. Évekig az Ungvári Favágók amerikaifutball-csapat játékosa volt. A Megyei Amerikai Futball, Rögbi, Baseball és Softball Szövetség, valamint az Ungvári Városi Petanque Szövetség elnöke. 2020-ban politikai pályára lépett, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nevével fémjelzett Nép Szolgája párt jelöltjeként beválasztották a Kárpátaljai Megyei Tanácsba. A közgyűlésben a párt frakcióvezetője. 2022. február 24-én a teljeskörű ukrajnai háború kitörésének napján – bár nem volt semmiféle katonai előképzettsége – önként jelentkezett az ukrán hadseregbe, hogy harcoljon az orosz megszállók ellen. Közel két évig a 101-es önálló területvédelmi dandár 68-es Kárpátaljai Sárkányok zászlóaljának kötelékében teljesített szolgálatot. Ekkor készült róla a legendássá vált fotó, amelyen az látható, ahogy a lövészárokból mobiltelefonon keresztül előadást tart hallgatóinak. Az őrmesteri rangban lévő Fegyir Sándort azóta „lövészárok-professzorként” is emlegetik. Idén februárban, leszerelése, után újra visszakerült a katedrára és önkéntesként segíti a hadseregben szolgáló kárpátaljai katonákat. Szerdánként rövid ismeretterjesztő videókkal jelentkezik közösségi oldalán, amelyben Magyarországot, a magyar nyelvet és a magyar kultúrát népszerűsíti. 2023 januárjában Ungváron miniszobrot avattak a tiszteletére.

