Zelenszkij kinevezte Ukrajna budapesti nagykövetét, akit „a lövészárkok professzoraként” emlegetnek – de ki is ő valójában?

Fegyir Sándor Ukrajna Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagyköveti kinevezéséről szóló elnöki rendeletet végül 2024. december 21-én, szombaton tették közzé az ukrán államfő honlapján.

A lövészárkok professzora

Fegyir Sándor 1975-ben Ungváron született, édesapja magyar–szlovák, édesanyja ukrán–olasz származású. Előbb történész (1997), majd jogi diplomát (2002) szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. Rövid ideig egy ungvári középiskolában történelmet és földrajzot tanított, de kipróbálta magát újságíróként, valamint rádiós műsorvezetőként is.

Később tudományos fokozatokat szerzett, 2007-től a szociológiai tudományok kandidátusa, 2014-től a filozófiai tudományok doktora. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológia és Szociális Munka Tanszékének vezetője, de korábban volt az egyetem rektorhelyettese is. Turisztikai szakértőként is tevékenykedik, vezette a Kárpátaljai Turisztikai Szervezetet. Számos idegenforgalmi és kulturális projekt megvalósítása fűződik a nevéhez. Helytörténeti írásai eddig tíz különböző nyelven jelentek meg. 108 tudományos publikációja látott napvilágot. Fegyir Sándor a sport területén is aktív. Évekig az Ungvári Favágók amerikaifutball-csapat játékosa volt. A Megyei Amerikai Futball, Rögbi, Baseball és Softball Szövetség, valamint az Ungvári Városi Petanque Szövetség elnöke.

2020-ban politikai pályára lépett, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nevével fémjelzett Nép Szolgája párt jelöltjeként beválasztották a Kárpátaljai Megyei Tanácsba. A közgyűlésben a párt frakcióvezetője.

2022. február 24-én a teljeskörű ukrajnai háború kitörésének napján – bár nem volt semmiféle katonai előképzettsége – önként jelentkezett az ukrán hadseregbe, hogy harcoljon az orosz megszállók ellen. Közel két évig a 101-es önálló területvédelmi dandár 68-es Kárpátaljai Sárkányok zászlóaljának kötelékében teljesített szolgálatot. Ekkor készült róla a legendássá vált fotó, amelyen az látható, ahogy a lövészárokból mobiltelefonon keresztül előadást tart hallgatóinak. Az őrmesteri rangban lévő Fegyir Sándort azóta „lövészárok-professzorként” is emlegetik. Idén februárban, leszerelése, után újra visszakerült a katedrára és önkéntesként segíti a hadseregben szolgáló kárpátaljai katonákat. Szerdánként rövid ismeretterjesztő videókkal jelentkezik közösségi oldalán, amelyben Magyarországot, a magyar nyelvet és a magyar kultúrát népszerűsíti. 2023 januárjában Ungváron miniszobrot avattak a tiszteletére.

