„Pedig amikor körülbelül tizenöt évvel ezelőtt olvastam George Friedman 2009-ben megjelent, azóta magyarul is kiadott sikerkönyvét, A következő 100 évet, akkor még magával ragadott az optimizmusa. Bár a könyv – különösen a második fele – kissé csillagok háborújás vagy még inkább csillagközi rombolós érzetet kelt, mintha egy csihi-puhi, űrhajós-robbantgatós sci-fiben lennénk, összességében egy nagyon gondolatébresztő olvasmány.

Friedman szerint – az akkoriban már elterjedt, divatos pesszimizmus és öndegradálás ellenére – az Egyesült Államok előtt nemhogy nagyon fényes jövő áll, hanem »the best is yet to come«, azaz a java még hátravan; még a korábbihoz képest is meghatározóbb világhatalom lesz, az addigiakat is meghaladó fejlődéssel, prosperitással.