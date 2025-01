Véget ért a találgatás: Trump korábbi nagykövete elárulta, visszatér-e Magyarországra! (VIDEÓ)

David B. Cornstein, Az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete (édesanyja családja magyar származású – szerk.), Donald Trump régi barátja volt az Ultrahang Youtube-csatorna legutóbbi adásának vendége. A hajdani nagykövettel az üzleti élet és a diplomácia összefüggéseiről, a budapesti évekről, Donald Trumppal és Orbán Viktorral való kapcsolatáról, az orosz-ukrán háború lezárásáról és nem utolsó sorban Magyarország lehetőségeiről beszélgetett a műsorvezető.

A nagykövetet – aki korábban elindult New York polgármesteri székéért – a beszélgetés elején New York-i identitásáról, illetve arról is kérdezték, hogy mi változott meg a „nagy almában” az utóbbi években. Cornstein erre azt felelte, hogy szülővárosa Budapesthez hasonlóan egy sétáló város, aki csak teheti, gyalog közelíti meg a célját, ahelyett, hogy autóba ülne. Ugyanakkor a felesége ma már az utcára kilépve meggondolja, hogy felvegyen-e egy nyakláncot vagy fülbevalót.

Egyszerűen fél a bűncselekményektől, és ezek az erőszakos bűncselekmények az elit környékeken történnek

A város koszos, egyre kevesebb az olyan hely, ahova elmennél vacsorázni” – hangzott el.

Mai napig imádja Budapestet

Ezután a 2018 és 2020 közötti időszak került terítékre, amit a diplomata Budapesten töltött. David B. Cornstein leszögezte, „imádja” a magyar fővárost.

„Valószínűleg a miniszterelnök az elsőszámú ember Magyarországon. De mikor odakerültem, velem, az amerikai nagykövettel is úgy bántak, mint a miniszterelnökkel.

Csodálatos kapcsolatot alakítottunk ki, nagyon sok mindent elértünk”

– húzta alá.

„Pokolian nagy piac” a közép-európai régió

Valamivel később elhangzott az a kérdés is, hogy miért fontos Amerikának Magyarország. Cornstein felidézte, hogy a szolgálata kezdetén többektől azt hallotta, mikor azt kérdezte a döntéshozóktól, hogy miért nem tesznek meg ezt vagy azt, hogy „»Magyarország egy kicsi ország, és nem tudunk harcolni a nagyhatalmakkal. Ilyenkor a válaszadót mindig félbeszakítottam, és azt mondtam neki: »soha többé ne gyere ezzel!

Te nem egy kis országban élsz, hanem egy nagy régióban.«

(...) A kontinens közepén van egy pont, amit Közép-Európának hívnak, ahol 125 millióan élnek, ez egy pokolian nagy piac. Szerintem Önöknek ezt kellene figyelembe vennie, magát a régiót, és nemcsak az adott országot, és ha terjeszkedni akarnak, akkor az egész régiót megkaphatják” – hangsúlyozta.