„Szörnyű és szégyenletes” – a volt amerikai nagykövet osztotta ki Pressmant

„Rogán Antal szankciós listára helyezése szörnyű és szégyenletes” – mondta David Cornstein, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete a közmédiának adott interjúban a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének amerikai szankciós listára való felvételéről.

Hozzátette: a jelenlegi amerikai adminisztráció még az utolsó órákban is ellenségesen kezeli Magyarországot.

Ennek egyik példájaként említette David Pressman leköszönő amerikai nagykövet közelmúltbeli lépését Rogán Antal szankciós listára való helyezéséről.

David Cornstein egyébként azt is világossá tette, hogy nemcsak a Biden-kormányzat, az Obama-adminisztráció is ellenségesen viszonyult Magyarországhoz, ami egyik ország érdekeit sem szolgálta, míg a Trump-adminisztráció idején kiváló kapcsolatok alakultak ki a két ország között – mutatta be a Világgazdaság.

Véleménye szerint a két ország együttműködése Donald Trump hivatalba lépését követően újra szoros és eredményes lesz, hasonlóan az előző Trump-időszakhoz.

Már a múltban is korrekt kapcsolat alakult ki

A volt diplomata szerint Trump előző hivatali ideje alatt a két ország kapcsolata produktív és kölcsönösen előnyös volt, hiszen a kormányzásról, a bevándorlásról és a katonai prioritásokról vallott egybevágó nézeteiknek köszönhetően

szoros kapcsolatok alakultak ki az Egyesült Államok és Magyarország között.

Az interjúban David Cornstein felidézte a Donald Trump elnöksége alatt létrejött védelmi együttműködési megállapodást, hangsúlyozva annak fontosságát mindkét nemzet biztonsága szempontjából.

Az Egyesült Államok és Magyarország közel-keleti politikája között párhuzamot vonva Cornstein kiemelte Trump döntését az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről, és Magyarország hasonló lépését egy diplomáciai hivatal áthelyezésével.

Újra felvirágzik a két ország közötti együttműködés

David Cornstein az interjúban annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Donald Trump új elnöksége alatt ismét felvirágzik a két ország közötti együttműködés,

és annak a legnagyszerűbb időszaka köszönt be. Sajnálatát fejezte ki viszont amiatt, hogy a jelenlegi Biden-kormányzat alatt nem történtek pozitív fejlemények az amerikai–magyar kapcsolatokban, és csalódottságát fejezte ki az együttműködés elvesztett lehetőségei miatt.