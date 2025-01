Oroszország aggodalmát fejezte ki az Északi-sarkvidék jövője kapcsán, miután Donald Trump amerikai elnökjelölt kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból újra igényt tart Grönlandra és Kanadára – írta meg a TASZSZ nyomán az Index.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője világossá tette Moszkva álláspontját:

Az Északi-sarkvidék nemzeti és stratégiai érdekeink régiója. Jelen vagyunk és maradunk is az Északi-sarkvidéken.”

Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország számára kiemelten fontos a béke és stabilitás fenntartása ezen a területen, amely nemzetközi együttműködést igényel. „Készek vagyunk minden országgal együttműködni ennek biztosítása érdekében mindenhol, beleértve az Északi-sarkot is” – nyilatkozta csütörtöki sajtótájékoztatóján a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva.

„Grönland nem eladó”

Az amerikai elnökjelölt Grönlanddal kapcsolatos tervei élesen szemben állnak a dán politikusok álláspontjával, akik korábban kijelentették: „Grönland nem eladó.” A dán kormány mellett most Oroszország is hangsúlyozta, hogy a terület sorsa nem csupán a nagyhatalmak közötti tárgyalásokon múlik, hanem figyelembe kell venni a helyi lakosok véleményét is. Peszkov szerint az amerikai igények elsősorban Washington és Koppenhága közötti kétoldalú ügyek, de a kérdés szélesebb geopolitikai dimenzióval bír. „Ha a Nyugat figyelembe veszi Grönland lakóinak véleményét, akkor elvárható, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazza a Donyec-medence és Novorosszija lakóival kapcsolatban is, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek.”

Trump ambíciói azonban nem állnak meg Grönlandnál. A megválasztott elnök azt is támogatja, hogy Kanada az Egyesült Államok 51. állama legyen. Véleménye szerint egy ilyen lépés gazdasági stabilitást hozna Kanadának, miközben hatékony védelmet biztosítana az Oroszországból és Kínából érkező fenyegetésekkel szemben.