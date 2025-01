„Akkor segítsetek ezt megfejteni. Tom Cooper írt valamit, ami pont ugyanaz, mint amit a máskor oroszpártinak hazudott realisták szoktak mondani.

De! Akkor miért ír amúgy folyamatosan győzelmi jelentéseket? Miért írta három nappal korábban, hogy az orosz hadsereg csupán fegyveres csőcselék, tök bénák, mindenhol veszítenek? Miért írta, hogy az ukrán ellentámadások sikeresek? Miért írta, hogy csak sem emberanyagban, sem felszerelésben nincs hiány, a NATO amúgy is többet és jobbat gyárt mindenből is? Miért írta, hogy semmilyen orosz területszerzés nem történt, és még az is lassult?

Tényleg nem értem. Két Tom Cooper van? Mert tényleg, amit most leírt, azt más napokon putyinbérenc dezinformációnak nevezi.”

