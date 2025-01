Itt a fordulat: fittyet hány a Google az európai tényellenőrzésre

Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy a nagy techcégek nem igazán kedvelik azok ellenőrzését, például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára gondolva. Most pedig a Google döntött úgy, hogy nem fogja betartani az Európai Unió vonatkozó kódexét – számolt be a HVG.

A Google válaszul az uniós javaslatra közölte, hogy nem fog tényellenőrzést alkalmazni a keresési találatokhoz és a YouTube-videókhoz, és nem használja fel azokat sem a tartalom rangsorolására, sem eltávolítására.

Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke levelet intézett Renate Nikolayhoz, az Európai Bizottság tartalmi és technológiai főigazgató-helyetteséhez, amelyben kijelentette, hogy a Bizottság új dezinformációs kódexe által megkövetelt tényellenőrző integráció „egyszerűen nem megfelelő vagy hatékony a Google szolgáltatásai számára”, ezért a Google nem kötelezi el magát mellette, más szóval: a közelgő törvényhozási nyomás ellenére sem változtat a gyakorlatán.

Az Axios szerint Walker a levélben megvédte a Google meglévő tartalommoderálási stratégiáját, hivatkozva annak sikerességére a tavalyi „globális választások példátlan ciklusa során”. A levélben szó volt a YouTube új funkciójáról is, amely lehetővé teszi egyes felhasználók számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a videókhoz, hasonlóan az X közösségi jegyzetek funkciójához, valamint a Meta nemrég bejelentett új programjához. Walker azt is hozzátette, hogy a Google továbbra is befektet a tartalommoderálási technológiákba, például a Synth ID vízjelbe és a mesterséges intelligenciába a YouTube-on.

Az uniós tényellenőrzési kódexet egyébként 40 online platform írta alá, köztük a Meta, amely nemrégiben megszüntette a tényellenőrzést (vagy ahogy fogalmaztak, a „cenzúrát”) az Egyesült Államokban. Az X (korábbi Twitter) szintén aláírta a kódexet, de ott is változott a hozzáállás, miután Elon Musk megvásárolta a platformot.

A kódex jelenleg nem kötelező érvényű, és még nem világos, hogy a követelményei bekerülnek-e a digitális szolgáltatásokat szabályozó európai törvénybe (DSA). Azonban izgalmas kérdés marad, hogy mi történik, ha a digitális tényellenőrzési gyakorlat vagy annak egy része törvénnyé válik, és hogyan reagál erre az EU, illetve a Google.