„Előbb-utóbb eljön a nagy közös gazdasági projektek ideje is” – bizakodva tekint a jövőbe az RMDSZ elnöke

Arra a kérdésre, hogy miként válhat a magyar közösség javára, hogy az RMDSZ két tárcát is megszerzett, Kelemen Hunor azt felelte, a fejlesztési és közigazgatási önkormányzati minisztériumhoz tartozik az összes olyan jelentős fejlesztés, amelynek nagyobb része európai uniós alapokból, kisebb része pedig a román költségvetésből a következő években elindítható. Hangsúlyozta, hogy a már megkezdett beruházások is folytathatók, és ezeken keresztül segíteni tudják a magyar közösséget is.

Kelemen itt kiemelte, „korábban láttuk, hogy

ezen a tárcán keresztül jó kormányzással, jó projektekkel, az életminőségen jelentősen lehet javítani.

Ezért tettem egy csomagba ezt a két tárcát a tárgyalásokon”.

Ugyanakkor az RMDSZ elnöke ismertette, hogy azzal kellett szembesülniük, hogy „2023 szeptemberétől 2024 novemberéig elfogadtak 94 olyan új nagy fejlesztést, amelyek csak az általuk vezetett önkormányzatokat érintették, bennünket teljesen kihagyták belőle”. Mint kiderült, ezek között vannak igen komoly volumenű beruházások uszodák, sportcsarnokok, új iskolák, kórházak és vannak kisebbek is például a kultúrházak renoválása.