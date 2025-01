Biden nem hazudtolta meg önmagát: ők kaptak elnöki kegyelmet az utolsó órákban

Joe Biden amerikai elnök vasárnap öt embernek adott kegyelmet, köztük a néhai polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek, két elítéltnek pedig enyhítette a büntetését – közölte a Fehér Ház.

Garvey 1940-ben hunyt el. 1923-ban postai csalásért öt év börtönbüntetésre ítélték, amelyet Calvin Coolidge elnök 1927-ben enyhített. Emberi jogi szervezetek szerint Garvey volt az első polgárjogi harcos, aki tömegmozgalmat szervezett az afroamerikaiak körében. A Fehér Ház közleménye szerint ő hozta létre a Black Star Line hajózási társaságot, és ő volt az alapítója az afrikai történelemmel és kultúrával foglalkozó Universal Negro Improvement Association szervezetnek.

Az ítélet posztumusz eltörlését mások mellett kongresszusi vezetők is sürgették, mondván, hogy Garvey-t valójában politikai okokból börtönözték be, azért, hogy elhallgattassanak egy növekvő népszerűségű népi vezetőt. Elítélése után Marcus Garyvey-t kitoloncolták Jamaicára, ahol született – és ott is halt meg.

Az elnöki kegyelemben részesülők között van a fegyveres erőszak ellen felszólaló Darryl Chambers, akit kábítószerrel való visszaélés miatt ítéltek el, valamint egy bevándorlókat képviselő aktivista, Ravidath »Ravi« Ragbir, akit 2001-ben nem erőszakos bűncselekményért ítéltek el

– írta az elnöki hivatal.

Kegyelmet kapott Don Leonard Scott is, akit 1994-ben nem erőszakos kábítószerbűncselekmény miatt tíz évre ítéltek. Scottot 2019-ben választották be Virginia állam törvényhozásába, és tavaly ő lett az első fekete házelnök.

Kemba Smith Pradia, akit 1994-ben szintén nem erőszakos drogbűncselekményért ítéltek el, ugyancsak kegyelemben részesült. Biden két további, az 1990-es években elítélt személy – Robin Peoples és Michelle West – büntetését enyhítette.

