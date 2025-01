Az Európai Unió ezt megemlegeti: új szintre lép Magyarország és Ausztria szövetsége

Orbán Balázs véleménye szerint az új globális rendben az olyan kis országoknak, mint Ausztria és Magyarország, az az egyetlen esélyük, ha elutasítják a hidegháborús logikát. Éppen ezért a magyar kormány is minden erejével a blokkosodás ellen küzd, a nemzeti stratégiája a konnektivitáson alapul, mert a nagyobb mozgástér nagyobb szuverenitást is jelent.

Én egy olyan Európát remélek, amely megvédi a saját érdekeit. Az Egyesült Államokban ezt teszik, ott cowboyok vannak, nem bürokraták

– szögezte le. Példaként említette, azzal, hogy az Európai Unió megszüntette az együttműködést Oroszországgal, olyan energiaválságot idézett elő, amely megnövelte az árakat, és tönkretette a kontinens vállalatainak versenyképességét.

Ausztriával kapcsolatban megjegyezte, az egyik legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak, de nem csak ezért törekedett mindig is a magyar kormány a szoros kapcsolatra: a közép-európai nézőpont brüsszeli és világpolitikai képviselete miatt is fontos ez az együttműködés. Az újságíró rákérdezett arra, hogyan változtathatja meg a két ország viszonyát Herbert Kickl kancellári kinevezése, amire Orbán Balázs úgy felelt, az FPÖ aggályai a brüsszeli és nyugati globalista, liberális elittel kapcsolatban hasonlítanak arra, amit a magyar kormány is tapasztalt.

Sok közös problémánk van, hiszen Brüsszel ugyanúgy próbálja meg aláásni a magyar és az osztrák nemzeti érdekeket, tehát aktívan kellene együtt dolgoznunk annak érdekében, hogy megvédjük a társadalmunkat. Az FPÖ ezt megértette

– tette hozzá.