A következő NATO-főtitkár értékes alkut ajánlott Magyarországnak

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Mark Rutte leköszönő holland kormányfő ígéretet tett arra, hogy ha a NATO főtitkárának választják, kihagyja Magyarországot az Ukrajnát támogató NATO-tevékenységekből – írja a Financial Times, amely szerint a politikus így próbálja megszerezni a magyar kormány támogatását. Korábban a törökök, a szlovákok és a románok is ellenezték Rutte kinevezését, ám sajtóhírek szerint mára a törökök lemondtak a tervükről, hogy ne EU-s főtitkár folyassa, Románia pedig képtelen többséget szereznie Klaus Iohannis államfőnek, azaz Rutte szinte biztos befutó.

A holland politikus az Orbán Viktorral történt találkozón megerősítette a mostani főtitkár, Jens Stoltenberg ígéretét, miszerint mandátuma alatt Magyarországnak joga lesz kimaradni az Ukrajnát támogató NATO-akciókból, beleértve az ukrán csapatok kiképzését és Kijev hosszú távú finanszírozását – ezt írásban is megerősíti.

Rutte szóvivője a lapnak azt mondta, „jól elbeszélgettek" a magyar miniszterelnökkel, akivel abban állapodtak meg, hogy a jövőre koncentrálnak. Korábban Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában úgy fogalmazott, jogilag most is megvan a lehetősége az országnak arra, hogy kimaradjon a NATO-területen kívüli katonai akcióból, de erre politikai választ is vár.