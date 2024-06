A NATO-főtitkár minden eddiginél biztatóbb ajánlatot tett Magyarországnak

Nyitókép: AFP/Yoan Valat

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy Magyarország kimaradjon Ukrajna katonai támogatásából, miután Budapest jelezte ellenvetéseit – írja a Bloomberg. A főtitkár már a magyar fővárosban tartózkodik, és Orbán Viktorral tárgyal, állítása szerint a kompromisszumra törekedve.

Míg a háborúpárti politikusok nyíltan követelik Magyarország részvételét Kijev katonai támogatásában, addig Stoltenberg arról beszélt, a NATO egyes tagjai a múltban is kimaradtak egy-egy misszióból, például Líbia vagy Afganisztán esetében.

A cikk azt írja, Orbán Viktor álláspontja azért aggasztja a nyugati országokat, mert ez precedenst teremthet, és esetleg más országok is elkezdik csökkenteni az Ukrajnának nyújtott támogatást.

A magyar miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában úgy fogalmazott, jogilag most is megvan a lehetősége az országnak arra, hogy kimaradjon a NATO-területen kívüli katonai akcióból, de erre politikai választ is vár.