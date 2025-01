A szankciók működnek: online cenzúrában már lekörözte Oroszországot az Európai Unió

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban több orosz hírügynökség, köztük a RIA Novosti és az Izvesztyija is jelezte, hogy Telegram-csatornáikat blokkolták az EU területén. A felhasználók egy üzenetet látnak, miszerint ezek a csatornák megsértették a helyi törvényeket. Az Európai Unió Tanácsa májusban tiltott be több orosz médiumot is, mivel Brüsszel szerint „háborús propagandát” terjesztenek.

Az EU-s döntéshozók azzal indokolták a lépést, hogy Oroszország „szisztematikus nemzetközi kampányt folytat a média és az információ manipulálására, a beavatkozásra és a tények súlyos eltorzítására”. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az intézkedés nem akadályozza meg a médiaorgánumok munkatársait abban, hogy az EU-ban tevékenykedjenek, kivéve a műsorszórást.