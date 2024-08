Ezzel a Depeche Mode dallal üzent Macron elnöknek Zaharova

Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

A napsütötte Párizsból érkező Emmanuel kívánságára a Depeche Mode „Try walking in my shoes” című dalát játsszuk le – üzente Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Az üzenet célzás arra, hogy Párizsban letartóztatták a Telegram orosz vezérigazgatóját, Pavel Durovot. Mint a Mandiner is megírta: a 39 éves férfira a Le Bourget reptéren csaptak le a francia rendőrök. A céget alapító és vezető Durovot közvetlenül azután fogták el, hogy leszállt a magángépével, a jelenlegi információk szerint az alkalmazáshoz kapcsolódó ügyek miatt volt ellene érvényben elfogatóparancs.

Az ügy óriási felháborodást keltett világszerte, amelyre most Zaharova a következőket írta (természtesen a Telegram-csatornáján):

„Emmanuel Macron belgrádi beszédében azt mondta, hogy nem Durov politikai üldözéséről van szó, hanem jogi eljárásról. Szerintem a következő kérdés Macronhoz az lesz:

Milyen érzés azoknak a helyében lenni, akiket tegnap indokolatlanul hibáztattál azért, amit ma te magad teszel?

***