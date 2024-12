Újabb fordulat Szíriában: török légicsapások és kurd ellentámadás az északi határnál

A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellentámadásba kezdett a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellen Szíria északi részén, közel a török határhoz – számolt be az Euronews. Az Aszad-rezsim bukása óta az iszlamista militáns csoportok több területet is elfoglaltak az SDF irányítása alatt álló északkeleti régióban, és most arra törekszenek, hogy visszaszerezzék az ellenőrzést a határ menti övezetek felett.

Az SDF szóvivője hétfőn arról számolt be, hogy sikerült visszaszorítaniuk a török támogatást élvező milíciákat az Eufrátesz folyónál található Tishrin-gát környékéről, ahol egy jelentős vízerőmű is található. A szóvivő hozzátette, hogy az SDF egy tankot is megsemmisített Manbidzs városában, amelyet korábban az iszlamisták elfoglaltak. A Syrian Observatory for Human Rights nevű brit megfigyelőszervezet jelentése szerint az SDF négy falut is visszafoglalt a gát környékén. A szervezet arról is beszámolt, hogy az SNA északi offenzívájának kezdete óta mindkét oldalon több tucatnyi halálos áldozatot követeltek a harcok.