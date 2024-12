Városról városra: így foglalták el a lázadók Szíriát

Két hét alatt a szíriai lázadók olyan gyorsan törtek előre, hogy megtörték a több mint egy évtizedes polgárháború által hátrahagyott patthelyzetet, és véget vetettek az Aszad-dinasztia több mint öt évtizedes uralmának – számolt be képekben gazdag cikkében a The New York Times.

Az előrenyomulás sebessége és következményei megdöbbentették a világot.