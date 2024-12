Szijjártó üzent a NATO-tagállamoknak: „Ez harmadik világháborúhoz vezethet”

„Azt már hallhattuk eddig is a nyugati barátaink részéről, hogy ők igazából azt akarják, hogy Ukrajna az utolsó ukrán katonáig harcoljon. Tegnap még tovább mentek, és tegnap óta ez a nyugati megközelítés gyakorlatilag úgy szól, hogy (...) Ukrajna az utolsó ukrán fiatalig harcoljon” – hangsúlyozta.

Továbbá kiemelte, hogy az is elhangzott, hogy az újonnan besorozandó katonákat a NATO-nak kellene kiképeznie és felfegyvereznie.

„A javaslatcsomagot – a sorozási korhatár csökkentését, a kiképzés fokozását, az újabb fegyverszállítást – mi egy veszélyes, a háborút meghosszabbító, az eszkaláció kockázatát még súlyosabbá tevő és még több halálos áldozatot okozó hozzáállásnak tartjuk” – közölte.

Érintette azt az érvelést is, miszerint azért ne legyenek most béketárgyalások, mert Ukrajna nincsen jó helyzetben a harctéren. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az ország helyzete folyamatosan romlik, aki ezt nem ismeri el, az illúziókba kergeti az ukránokat is.

Ukrajna katonai győzelméről beszélni nem más, mint az emberek átverése és félrevezetése”

– mondta.

„A háborúpárti vezetők továbbra is elhatározottak”

A miniszter végül leszögezte, hogy továbbra is a kollektív védelemnek kell elsőbbséget biztosítani, amit nem szabad feláldozni vagy kockáztatni bármely harmadik ország miatt.

Aláhúzta: Magyarország megbízható szövetséges, teljesíti a kötelezettségvállalásokat, a bruttó nemzeti termék (GDP) több mint két százalékát fordítja védelmi kiadásokra, miközben a tagállamok egynegyede máig nem tett ennek eleget. Ráadásul több mint ezer magyar katona szolgál a szövetség misszióiban – jegyezte meg.