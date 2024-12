Ajándék a frontról: egy titokzatos csomaggal köszönték meg az ukrán katonák a csehek támogatását

Nyitókép forrása: Petr Pavel X-oldala

Petr Pavel cseh köztársasági elnök különleges karácsonyi ajándékról számolt be közösségi oldalán. A politikus a 10. ukrán dandár katonáitól kapott egy „frontvonalbeli” sertéshúskonzervet, amelyet örömmel fogadott, sőt, meg is kóstolt. Az ajándék a háború közepette is erős köteléket szimbolizált Csehország és Ukrajna között – írta meg az Index. Az elnök elárulta, hogy az ajándékot a cseh Pamet naroda – magyarul a Nemzet Emlékezete – jótékonysági szervezet önkéntesei juttatták el hozzá, miután Donbaszban jártak.

Ukrajna már a harmadik háborús karácsonyát élte át

– írta Pavel, felhívva a figyelmet arra, hogy míg sokan bőségben ünnepeltek, a 10. dandár katonái lövészárkokban töltötték az ünnepet, hazájukat védve az orosz agresszióval szemben.

A konzerv különlegessége nemcsak az eredetében rejlik, hanem abban is, hogy címkéjén egy hálateli üzenet olvasható: „Köszönjük a segítséget Csehországnak és népének.” Pavel szerint az ajándék mögött egy nagyobb üzenet áll: az ukrán katonák elismerése a nemzetközi támogatásért, amely életbevágóan fontos a háború folytatásában.

A cseh elnök posztjában külön kiemelte, hogy a Nemzet Emlékezete önkéntesei tucatnyi inspiráló történetet hallottak Donbaszban olyan bátor emberekről, akik fáradhatatlanul harcolnak hazájukért, amíg az orosz agresszió véget nem ér. A katonák üzenetét az önkéntesek tolmácsolták: továbbra is köszönettel tartoznak a cseh népnek az anyagi és erkölcsi támogatásért.

Ukrajina prožila již třetí Vánoce ve válce. Zatímco mnozí z nás trávili vánoční svátky v hojnosti, vojáci 10. ukrajinské brigády v zákopech bránili svou zem. Dobrovolníci Paměti národa si za tu dobu na Donbase vyslechli desítky příběhů statečných lidí, kteří jsou za svou zemi… pic.twitter.com/CAHMCRngSP — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 27, 2024

