„Az azeri repülőgép katasztrófája – a legfontosabb tanulság az orosz hatóságok inkompetenciája és strukturális aljassága.

Az Embraer 190-est valószínűleg az orosz légvédelem találta el, tévedésből. Ezután viszont az orosz állam mindent megtett, hogy eltüntesse a saját felelősségének nyomait, halálra ítélve a gép utasait és személyzetét. Az, hogy végül voltak túlélők, csak a két, hősi halált halt pilóta szaktudásának köszönhető.

I. December 25-én a kazahsztáni Aktau közelében lezuhant az Azerbaijan Airlines Embraer 190 típusú utasszállító repülőgépe. A gépen tartózkodó 62 utasból és ötfős személyzetből összesen 28-an maradtak életben, de túlélők közül többen is nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Minden túlélő a gép hátsó részében foglalt helyet, ami nem semmisült meg a lezuhanás során (1. forrás)

A J28244-es járat Bakuból tartott a csecsenföldi Groznijba. A gépnek azonban második kísérletre sem sikerült leszállnia, a pilóták a navigációs rendszer hibájára panaszkodtak, nem működött sem a GPS, sem más rendszerek. A légiirányítás egyszer még a radarról is elveszítette a repülőgépet rövidebb időre.

Utóbb kiderült, hogy miközben a repülőgép Groznijban készült leszállni, a várost nem sokkal korábban ukrán drónok kezdték el támadni. Valószínűleg emiatt lehetett olyan erős elektronikai zavarás is, ami megbolondította az azeri gép műszereit. A csecsenföldi biztonsági tanács vezetője, Hamzat Kadirov meg is erősítette, hogy Groznijt dróntámadás érte és a légvédelem "minden célt megsemmisített". (3. forrás). Ergo, csecsen hivatalos forrásból tudjuk, hogy a Groznijt védő légvédelem aktívan harcolt.

Azóta nyilvánosságra került a pilóták és a légiirányítás kommunikációja (5.forrás). A pilóták 08:16-kor vészjelzést adtak le, ekkor még úgy vélve, hogy madárral ütköztek. Jelezték, hogy irányítási problémák vannak a géppel és azonnal leszállási engedélyt kértek.

A repülőgép túlélő utasai elmondták, hogy robbanást hallottak és repeszek ütötték át a gép törzsét, a bal szárnyat, valamint a függőleges és vízszintes vezérsíkokat is. Az utasok több videót is készítettek, amint jól látható a gép szárnyának sérülése, az utastérbe csapódott repeszek hatása, valamint az is, hogy a repülőgép dehermetizálódott (hiszen kiestek az oxigénmaszkok). A videókért lásd pl. a Meduza összeállítását (2. forrás). Miután a gép lezuhant, a roncsról több olyan videó is napvilágot látott, amin egyértelműen látszanak a repeszek okozta sérülések (lásd szintén a Meduza összeállítását). Minden bizonnyal a pilóták is igen hamar felismerték, hogy a gép sérüléseit nem madár okozta.”