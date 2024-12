A helyzet egyre súlyosabb: már stratégiai kulcshelyekről is a frontra küldik az ukránokat – a szakértők aggódni kezdtek

Az ukrán légvédelmi tisztviselők szerint a vezérkar elrendelte a „megfogyatkozott légvédelmi egységek” felmentését, hogy pótolják a frontra szükséges embereket – írja az Index

Egy forrás szerint – amről már a The Guardian számol be – ez komoly kockázatot jelenthet az ország biztonságára:

A helyzet annyira súlyos, hogy nem lehetünk biztosak benne, hogy a légvédelem megfelelően működik.

A forrás hozzátette, hogy a nyugaton kiképzett,

jól felkészült katonákat most gyalogosként vetik be, mindenféle külön felkészítés nélkül.

A jelentés szerint attól is tartanak, hogy ezek a katonák, akik titkos légvédelmi taktikákat ismernek, fogságba esve érzékeny információkat árulhatnak el az oroszoknak. Egy tiszt arról számolt be, hogy már csak a legénysége felével rendelkezik, de további embereket is kértek tőle.