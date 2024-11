Szakértő: Ha jobboldali jelölt nyer Lengyelországban, továbbra is marad egy választói kötőfék Donald Tuskon

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra is rámutatott „tavaly Lengyelországban egy olyan szivárványkoalíció került hatalomra, amelynek a víziói számos kérdésben jelentősen különböznek a magyarétól, és a választási kampány során maga Donald Tusk is többször negatívan minősítette a magyar miniszterelnököt. A Felczak Intézet bezárására tett kezdeményezés ebben kontextusban értelmezhető, annak az ideológiának a tükröződése, amelyet a lengyel kormány követ”.

Az interjú vége felé szóba került Lengyelország jövője is. Elhangzott,

Lengyelország középtávú jövőjében meghatározó lesz a köztársasági elnökválasztás

jövő év májusában. „Ha Tuskéknak sikerül elhódítani az elnöki palotát is, amelyet most a PiS ural, akkor megszerzik azokat az eszközöket, amelyekkel mostani politikai akaratukat törvényekbe is foglalhatják. De ha jobboldali jelölt nyer, úgy továbbra is marad egy választói kötőfék Donald Tuskon, még ha arról nem is akar tudomást venni” – vázolta fel a lehetséges forgatókönyveket.