„Rég elveszítettük” – nagy a baj Ausztriában, Magyarországra mutogatnak

Ausztria iparpolitikáját kritizálja a Kurierben megjelent véleménycikk, amely szerint az ország egymás után veszíti el a nagyvállalatokat és a beruházásokat. Wolfgang Unterhuber úgy véli, egy kínai autóvállalat gigagyárának befogadása kézenfekvő megoldás lenne.

Ennek kapcsán példaként a BYD Magyarországon épülő üzemét említette meg. Hozzátette, Európa már egyébként is rég elveszítette Kína ellen az elektromos és hibrid autók meccsét.

Mint megírtuk: miközben az Európai Bizottság a tagállamok többségének támogatása nélkül is büntetővámokat vezetett be Pekinggel szemben, és egymás után zárnak be a nagy európai autógyárak, addig a kínai BYD-nak hatalmas tervei vannak a szegedi létesítményével.

