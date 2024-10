Kínából érkezett fontos ígéret Magyarországnak – az Európai Bizottságnál foghatják a fejüket

2024. október 30. 11:26

Miközben az Európai Bizottság a tagállamok többségének támogatása nélkül is büntetővámokat vezet be Pekinggel szemben, és egymás után zárnak be a nagy európai autógyárak, addig a kínai BYD-nak hatalmas tervei vannak a magyarországi létesítményével.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala Az Audi brüsszeli gyára bezár, véletlenül csak egy kőhajításnyira azoktól az épületektől, ahol a zöld autóiparra való átállásról döntöttek, ami családok ezreit érinti – írja az Il Giornale nyomtatott kiadása. A lap szerint háromezer dolgozó veszíti el az állását. Az olaszok idézik Alfredo Altavillát, a kínai BYD Európáért felelős főtanácsadóját, aki úgy látja, gyilkos döntés volt a Pekingből érkező elektromos autókra vonatkozó vámok megerősítése, mert elképzelhetetlen, hogy Kína erre ne reagáljon. A szakember hangsúlyozta, a BYD célja, hogy a magyarországi gyártás megkezdését követően 18 hónapon belül teljes értékű európai gyártóvá váljon, tehát európai vásárlók számára tervezett autókat dob piacra, lehetőség szerint helyi alkatrészek felhasználásával.

*** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

