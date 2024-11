Pressman úr – rendes nagykövetként kellett volna működni, nem helytartó celebként, és akkor most nem lennének támadások!

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

David Pressman mondott egy beszédet a választások utáni este a nagykövetségen, a választások alkalmából tartott fogadáson. Mivel szétküldték a munkatársai a médiának, és kitették a nagykövetség honlapjára is, gondolom, szándéka is megosztani a szélesebb közönséggel.

Segítünk neki.

A nagykövet úr azzal indít, hogy más nagykövetségek nem tartanak választási partit, mivel kínosnak vagy kellemetlennek tartanák (out of fear of „awkwardness”). De ő mégis tart, számára amúgy is nagyon ismerős ez a kellemetlenség. Állítj, ő csak egy beszédet írt, s ez az.

Pressman a beszédben leszögezi: büszke rá, hogy nem szokott politizálni, majd politizál.

Mielőtt leszögezi, hogy büszke rá, hogy nem szokott poitizálni, odaszól a Hír TV-nek, miszerint cinikus pillantásokat szokott kapni tőlük. Ez az odaszólás például nyilván nem politika, csak valamiféle diplomatikus szurkálódás.