Pont a színesbőrűek nyerik meg a választást Trumpnak?

Mindeközben jönnek az újabb és újabb felmérések, amelyek már kevésbé kedveznek Harriséknek a színesbőrű szavazókat illetőleg.

Identitáspolitika és a valós problémák

A fekete szavazók körében egyébként egy másik törésvonal is megjelenik a földrajzin túl: éppenséggel a fiatalabbak jóval nyitottabbnak tűnnek Trumpra, mint az idősebbek, az 50 éven felüliek. De még az ő körükben is javult a republikánus jelölt megítélése, legalábbis az Országos Szövetség a Színesbőrűek Felemelkedéséért (NAACP) csak feketéket érintő felmérése azt mutatta, hogy nem is kicsit.

A felmérés szerint a körükben

Harris egyértelmű támogatottsága 63 százalék, Trumpé maradt 13

– összességében, azonban, míg a nők és az idősebbek körében ennél magasabb volt a demokrata jelölt támogatottsága és alacsonyabb a republikánusé,

az 50 év alatti fekete férfiak 26 százaléka nyilatkozott úgy, hogy támogatja Trumpot, szemben a 49 százalékkal, akik Harrist támogatták.

Az olló tehát zárulni látszik, és ez a felmérés is azt támasztotta alá, hogy mindez ugyancsak nem a véletlen műve: a fekete szavazók legfontosabb ügyei a gazdaság, a bűnözés és általában a közbiztonság helyzete volt, emellett az élelmiszerek, a lakhatás és a rezsi költségei jelentették számukra a legnagyobb gazdasági problémát; az 50 év alatti fekete férfiak 82 százaléka sorolta a gazdasági kérdéseket az ország legfontosabb problémái közé.

A megfejtés nem agysebészet: míg akár a vitán, akár egyébként Kamala Harris a faji egyenlőtlenségekre próbál apellálni, és – az egyébként százötven éve eltörölt – rabszolgaság miatti kárpótlással igyekszik magához édesgetni a fekete szavazókat,

Trump üzenetei – aki a gazdasági problémákat célozta, rámutatva, hogy azok oka nem kis részben az elmúlt négy év demokrata kormányzása, élén Joe Biden mögött Harrisszel – pedig nem maradtak hatástalanok efelé a csoport felé: gazdaságpolitikai víziójában a Bloombergnek arról beszélt, hogy importvámokkal védené az amerikai vállalkozásokat, s így a munkahelyeket is, amelyek elvesztésétől a közelmúlt tapasztalatai miatt nagyon sokan tartanak.

Hogy a kép azért teljesen tiszta legyen, a Pew Research Center egy másik felmérése szerint a fekete szavazók közel fele (49 százaléka) azt mondta, hogy szívesebben leváltaná Bident és Trumpot is, ha választási lehetőséget kapna.

A csoportért mindkét jelölt komoly erőbedobással küzd, két, hispánok által sűrűn lakott csatatérállamban is személyes fellépésekkel igyekeztek megnyerni a közösséget, a demokrata jelölt kampánystábja például jó ötletnek tartotta „Hombres for Harris” jelszóval kampányolni elsősorban a latin-amerikai származású férfi választók irányába.