Így irányítják a pártot Sorosék – kitálalt a volt demokrata kampányreferens

Vagyis ilyen az, amikor a donorok jelölnek ki, és nem a választók – vonja le a tanulságot.

Barker cikkében felemlegeti még Reid Hoffmant, a LinkedIn társalapítóját, aki akár 100 millió dollárt is költ Harris győzelmére, és aki egyébként például erősen kampányol az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság biztosa, Lina Khan lemondásáért, aki a demokraták körében ritka módon a munkavállalók jogaiért és az élelmiszerárak letöréséért tört lándzsát.

„Ha Hoffman sikeres lesz a Khan leváltására irányuló nyilvános kampányában, akkor a demokraták végleg a gazdagok, a hatalmasok és a vállalati elit pártja lesz” – summázza Barker.

Megemlíti Steve Phillips megadonort is, aki emellett a párt ideológiáját is alátámasztja például a „The Brown Is the New White” címmel a színesbőrűek „demográfiai forradalmáról” ábrándozó könyvével.

Mindeközben, teszi hozzá Barker, Donald Trump azonban jó úton halad afelé, hogy generációk óta a legtöbb voksot kaphassa republikánusként színesbőrűektől, különösen a fekete férfiakól – mert a megosztottság egyre láthatóbb, hogy nem faji, hanem osztálykülönbségen alapul. A demokraták ugyanakkor elidegenítik a munkásokat, akik egykor a törzsszavazóik voltak.

A demokraták vezetői azonban nem értik az üzenetet – mutat rá a szerző, Alex Soros és Harris alelnökjelöltje, Tim Walz képeit hozva példának előbbi „pazar New York-i kastélyában”.