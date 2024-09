Tippelhet, melyik politikushoz járt a Fehér Házba Soros fia úgy, mintha csak rokonlátogatóba menne

Nyitókép: Soros György és fia. Fotó: Alexander Soros Facebook-oldala

A Fehér Ház bejelentkezései alapján legkevesebb két tucatnyi alkalommal járt George Soros milliárdos fia, Alex Soros az épületben 2001 óta. Erről a Washington Examiner nevű oknyomozó oldal számolt be, megemlítve, hogy az apja mintegy 25 milliárd dolláros (8860 milliárd forintos) birodalma kezelését éppen átvevő 38 éves férfi magasrangú személyeknek tartott eseményeken vett részt, és mindez értelemszerűen összefüggésben van azzal a jókora támogatással, amit édesapja a demokrata pártnak juttatott.

Mint a lap írja, Alex Soros a Biden-Harris adminisztrációra gyakorolt növekvő befolyását jelzi a számos látogatás, ami valószínűleg folytatódik egy esetleges Harris-Waltz kabinet alatt is: erről bizonyíték, hogy az ifjabb Soros ott volt a chicagói nagygyűlésen, Hillary Clinton volt tanácsadójával – és Alex menyasszonyával – Huma Abedinnel.

Voltak azért ennél komolyabb jelek is, például a nyílt kiállás-támogatás, ahogyan Donald Trump volt elnök, Kamala Harris republikánus ellenlábasa köre is jelezte: a viszony másféle is lehet közöttük, mint szokványos támogató és támogatott között az szokás.