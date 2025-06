Most lőtte lábon magát a demokrata elit Amerikában: elkezdte menteni a menthetetlent Kamala Harris

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai a tüntetők ellen, akik kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg őket.

A kaliforniai nagyváros körzetében a szövetségi bevándorlási hatóság és az együttműködő szövetségi szervek intézkedései nyomán pénteken indult tüntetések mostanra részben erőszakossá fajultak.

Donald Trump elnök kezdeményezésére a szövetségi kormány átvette a rendelkezést a kaliforniai Nemzeti Gárda egységei felett, és 2000 fegyverest vezényeltek ki a rend helyreállítása érdekében.

A szárnyai alá vette a tüntetőket Kamala Harris

„Los Angeles az otthonom. És sok más amerikaihoz hasonlóan engem is megdöbbentett, amit városunk utcáin látok” – fogalmazott Harris az X-oldalán is közzétett nyilatkozatában.

A Nemzeti Gárda bevetése veszélyes eszkaláció, amelynek célja, hogy káoszt idézzen elő”

– szögezte le a demokraták 2024-es elnökjelöltje.

Egy kaliforniai seriff azonban válaszolt Kamala Harrisnek – írja a The New York Post. „Nem Donald Trump kezdte ezeket a zavargásokat. Nem ő gyújtogat kint autókat, nem dobálja kövekkel a rendfenntartó erőket, és nem zárja el az autópályákat” – írta Chad Bianco. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon nem tetszik Kamala Harris felelőtlen kijelentése azoknak, akik igyekeznek a rendet helyreállítani. A kérdés persze már csak az, hogy ezzel a volt elnökjelölt lábon lőtte a saját pártját, vagy a választók ezzel a kijelentésével is egyet tudnak érteni.