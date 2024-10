Vállalt végre egy komoly interjút Kamala Harris – villámgyorsan lejáratta magát (Videó)

Nyitókép: Kamala Harris interjú a Fox News-on/ Youtube screenshot

Kamala Harris támogatói között kockázatos lépésnek tartották, hogy az alelnök beleegyezett egy hosszabb interjúba a Fox News egyik sztárriporterével. A politikus az elmúlt két hónapban ugyanis alig vállalt interjúkat, és ha mégis akkor barátságos riportereknek nyilatkozott. A Federalist cikke szerint a jelölt végre kemény kérdéseket kapott, azonban nem tudta kezelni a helyzetet.

Az egész interjú feszült hangulatú volt, és Bret Baier, a Fox News műsorvezetője arra törekedett, hogy konkrét válaszokat csikarjon ki a politikusból.

Harris láthatóan feldúlt és elkeseredett volt a számtalan félbeszakítástól, hiszen már rég nem szembesült kemény kérdésekkel – írja a lap.

Különösen kellemetlen pillanat volt a Daily Wire szerint mikor a riporter rákérdezett Harris szlogenjének a jelentésére. Baier megkérdezte, hogy mit ért azon a politikus, hogy „új lapot akar nyitni” mikor három és fél évig volt alelnök. Harris ekkor Donald Trump retorikájáról kezdett beszélni.

Ezt követően Baier közölte Harrisszel, hogy egy felmérés alapján az amerikaiak 79%-a szerint rossz irányba megy az ország, s emlékeztette, hogy Joe Biden az elnök, ő pedig az alelnök. Ekkor Harris megint Trumpra terelte a szót, és több visszakérdezés után sem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy pontosan mi az új irány, amiről mindig beszél.

A Fox News riportere rákérdezett arra is, hogy mikor tűnt fel Kamala Harrisnek, hogy Joe Biden nincs jó állapotban, de Harris erre sem akart válaszolni.

„Joe Biden, figyeltem őt az ovális irodában és rendelkezik a megfelelő ítélőképességgel és tapasztalattal, hogy azt tegye, amit eddig is tett: fontos döntéseket hozott az amerikai emberek érdekében” – jelentette ki Harris. A riporter erre visszakérdezett: „Senki nem fogalmazott meg aggodalmakat?” Mire a láthatóan mérges Harris így reagált: „Bret, nem Joe Biden van a szavazólapon.”

A bevándorlással kapcsolatosan Bret Baier több korábbi nézetére is rákérdezett, hogy például továbbra is támogatja-e, hogy az illegális migránsok ingyenesen járhassanak egyetemre, vagy egészségbiztosítást kapjanak. Harris ezt is kikerülte és azt válaszolta, hogy be fogja tartani a törvényeket.

Harris a teljes interjú során igyekezett kikerülni, hogy konkrét válaszokat adjon, és a megszokott szlogenjeit mondta el a kérdésektől függetlenül.

Bret Baier az interjú után azt nyilatkozta, hogy 20 perc után a demokrata politikus tanácsadói már integettek neki, hogy itt a vége, nem tehet fel több kérdést.