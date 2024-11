Pálfordulás: nyugati vezetők, akik korábban élesen bírálták Trumpot, most alig várják a vele való együttműködést

Nyitókép: Getty Images

Érdekes pálfordulásoknak lehetünk szemtanúi a nemzetközi porondon. Ugyanis olyan nyugati vezetők, akik korábban élesen bírálták Trumpot, most meleg szívvel gratulálnak neki, sőt, alig várják a vele való együttműködést. Mint azt a világ vezetőinek gratulációit összegző cikkünkben megírtuk, többek között Ursula von der Leyen is méltatta Donald Trump elnöki győzelmét.

„Szívből gratulálok Donald J. Trumpnak. Az EU és az USA több mint szövetséges” – írta közösségi oldalán az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette: „Valódi partnerség köt bennünket, amely 800 millió polgárt egyesít. Tehát dolgozzunk együtt egy erős transzatlanti menetrenden.”

Emlékezetes azonban,

hogy Von der Leyen még korábbi német védelmi miniszterként és most az Európai Bizottság elnökeként is gyakran fejezte ki aggodalmát Donald Trump NATO-val és a transzatlanti szövetséggel kapcsolatos álláspontja miatt,

valamint a nemzetközi kapcsolatokhoz és a globális demokráciát érintő kérdésekhez való hozzáállását illetően.

Például korábban élesen bírálta Trump javaslatát, miszerint a NATO-tagoknak növelniük kell katonai kiadásaikat, hogy megfeleljenek a követeléseinek, megjegyezve, hogy ez a nézet sérti a szövetség célját.

De az is ismert, hogy Von der Leyen is azok között volt, akik megkérdőjelezték Trump hajlandóságát az olyan vezetőkkel való szövetségre, mint Vlagyimir Putyin, emellett pedig bírálta Trumpot a szövetségeseivel való gyakran konfrontatív álláspontja miatt is, amely szerinte aláásta a demokratikus értékeket és a stabilitást.

Von der Leyen ennek kapcsán arra buzdította Trumpot, hogy egyértelműen támogassa a demokratikus értékeket a tekintélyelvű személyiségekkel folytatott személyes diplomáciával szemben.

Az is említésre méltó, – és erről már egy korábbi cikkünkben bővebben is értekeztünk –, hogy a Bizottság elnökeként

Von der Leyen eddigi irányvonala a háború támogatására összpontosít, különösen Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos politikája révén.

Míg ezzel szemben Trump – aki a béke és a diplomácia híve – prioritásként kezeli a konfliktusok rendezését és a tárgyalások előmozdítását, amely radikálisan eltér a Von der Leyen-féle állásponttól.