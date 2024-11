Nem jártak sikerrel a progresszívok: a cenzúrázó identitáspolitika lassan elveszíti hatalmát az Egyesült Államokban

Nem sikerült átvenniük a Demokrata Párt vezetését

Trump támadásai a Demokrata Párt ellen, – amely a radikálisok és aktivisták foglya –, valószínűleg sok liberálisnak nem jelentenek sokat. De a kemény baloldal leghatékonyabb visszaszorítása valójában a progresszív impulzusokkal szimpatizáló intézményeken belülről érkezett. „Az akadémiai szférában számos vezető egyetem már nem írja elő a sokszínűségről szóló nyilatkozatokat a pályázók számára. (...) A szólásszabadság támogatóinak megdöbbenésére pedig keményen fellépnek a palesztinbarát aktivisták ellen is, akik sátrakat vertek fel az egyetemi negyedekben és elfoglalták az egyetemi épületeket”

Sőt, Hollywoodban a megváltozott szereposztás sem mindig vonzotta a közönséget. „A nézők jó részét nem érdekelték az újraindított filmes franchise-ok vagy klasszikus tévéfilmek” – hozta a példákat.

A New York Times szerzője előre tekintve arról is szólt, hogy „a demokrata párt progresszív szárnyán lévők számára az a kérdés, hogy folytatják-e az identitással kapcsolatos néhány polarizáló elképzelésüket. Még akkor is, ha ezeket az elképzeléseket kezdik nyíltabban megvitatni, és a legrosszabb túlkapásaikat visszaszorítják.”

Jeremy W. Peters gondolatait azzal zárta, hogy

akár nyer, akár veszít Harris a jövő héten, kevesen számítanak teljes kapitulációra vagy visszavonulásra a progresszívek részéről.

Annak ellenére is, hogy „most már világos, nem sikerült átvenniük a Demokrata Párt irányítását. (...) De azt hiszem, hosszútávon gondolkodnak. A harc folytatódni fog” – olvasható a lap véleménycikkében.