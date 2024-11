Magyar zenész hódít a Time Squaren

Nyitókép: Mandoki Soulmates Faebook-oldala

Leslie Mandoki több évtizedes zenei pályája újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen az a megtiszteltetés érte, hogy a New York-i Time Squaren egy órában nyolcszor játsszák a zenéjét. Korábban ehhez hasonló megtiszteltetés még nem ért magyar zenészt. Mandoki erről posztot is közzétett a Facebook-oldalán.

A zenész egy fotót is megosztott a világhírű sugárúton állva, melyhez kísérőszövegként többek között azt írta: „küldetésünk: a realisták utópiáját építeni, hiszen a zene a legnagyobb egyesítő a világon.”

A tenyek.hu oldalon közölt összeállításban felidézték, hogy Leslie Mandoki 31 évvel ezelőtt történelmet írt, amikor összehozta a világ jazz és rock nagyjait, – hogy közösen zenéljenek – és megszületett a Mandoki Soulmates projekt. A formáció legújabb albuma hónapokig a slágerlisták élén állt, A Memory Of Our Future október közepén a 6. helyet foglalta el.

November közepén pedig megjelent a csapat filmszerű zenei videója is, amely a The Wanderer című dalhoz készült, és egyben a Memory Of Our Future albumot hirdeti.

Leslie amellett, hogy számos nemzetközi díjat és kitüntetést zsebelt be az évek során, munkásságát Magyarországon 2012-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével, 2013-ban Fonogram életműdíjjal, idén pedig Kossuth-díj ismerték el.