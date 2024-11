Magyar kapcsolatai is jócskán lehetnek Trump leendő kormányának, mutatjuk!

A Fehér Házban székelő Nemzetbiztonsági Tanáccsal kapcsolatban felmerült Michael Anton neve, aki részt vett a 2024-es Ludokiva Fesztiválon, a 2023-as, Alapjogokért Központ által rendezett CPAC-en is. Mint a Ludovika honlapja írja: Michael Anton a Hillsdale College oktatója és kutatója, a konzervatív Claremont Institute vezető munkatársa, a jól ismert The Stakes: America at the Point of No Return című könyv szerzője is. Anton Trump alatt az elnök stratégiai kommunikációért felelős helyettese volt a Nemzetbiztonsági Tanácsban. Korábban Rupert Murdoch, Rudy Giuliani és Condoleezza Rice beszédírója volt, azelőtt pedig a Citigroup befektetési bank kommunikációs igazgatójaként és a BlackRock befektetési cég ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

Vivek Ramaswamy indiai származású üzletember elindult a Republikánus Párt elnökjelöltségéért, de aztán feladta Trump javára a küzdelmet, úgyis trumpistaként tartják számon. Állítólag felmerült a neve a külügyminiszteri pozíciót illetően. Ramaswamyval találkozott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, sőt a magyar politikus szerepelt is az amerikai podcastjában. Ramaswamy Woke Rt. című könyvét, ami a nagyvállalatokat elöntő szélsőbaloldali ideológiáról szól, az MCC Press adta ki.