Trumpnak jó viszonya lesz Orbánnal – Andy Harris a Mandinernek

Andy Harris orvos, politikus 1957-ben New Yorkban. Édesapja, Harris Zoltán 1950-ben emigrált Amerikába Miskolcról. Édesanyja lengyel volt. Andy Harris a John Hopkins Egyetemen végzett, ahol biológiát hallgatott és orvosnak tanult. Később elvégzett egy egészségügymenedzsmenti és szakpolitikai képzést is. Aneszteziológusként dolgozott, szolgált az amerikai hadseregben is. Harris 2011 óta Maryland tagállam első kongresszusi kerületének képviselője a washingtoni szövetségi kongresszus alsóházában, a képviselőházban. A GovTrack a hatvanadik legkonzervatívabb republikánus politikusnak tartja. Donald Trump nagy támogatójaként tartják számon, aki szerint a jobboldali populizmus a Republikánus Párt jövője.