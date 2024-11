Jön az Oszmán Birodalom 2.0: Turkesztánnak hívják majd

Nyitókép: Thierry Bresillon / Getty Images

Törökország úgy döntött, hogy a nemzeti történelemtantervében a Közép-Ázsiát ezentúl a Türkesztán kifejezéssel fogják jelölni. Ez a lépés rávilágít arra, hogy a Törökország egyre inkább saját perspektívája szerint értékeli át a térséget a folyamatban lévő geopolitikai változások közepette. A Turkesztán kifejezés a török népek által lakott földrajzi régióra utal, amely magában foglalja a mai Közép-Ázsia egy részét, beleértve Kazahsztánt, Kirgizisztánt, Üzbegisztánt, Türkmenisztánt és a kínai Hszincsiang régiót is.

Arról, hogy mik a török külpolitika prioritásai és valóban egy „új Oszmán Birodalom” építésébe kezdett-e Ankara, Tárik Meszárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. A szakértő azzal kezdte, mostanában igen nagy figyelem hárul Közép-Ázsiára, és a térség a török külpolitikának is az egyik legfontosabb iránya.

Törökország kritikusai közül sokan azzal vádolják az ankarai kormányt, hogy az Oszmán Birodalom egyfajta rehabilitációja zajlik.

A török kormány ezt persze elutasítja, de legalábbis nyíltan nem szoktak róla beszélni, azonban „neo-oszmán” elmélet mindazonáltal létezik, és a török külpolitika is egyre inkább egy ilyen irányba tendál – mondta a szakértő. A török külpolitika ugyanis egyre inkább az arab világ felé, és az iszlám felé fordul. Tárik Meszár arra is felívta a figyelmet, hogy nemcsak Közép-Ázsia, hanem az egész iszlám világ fontos Ankara számára. Ugyan ez az alapgondolat nem Erdogan török elnöktől származik, de ő is előszeretettel folytatja ezt a politikát, ráadásul az utóbbi időben meghatározó személlyé vált az iszlám világon belül, és rengeteg, főként szunnita muszlim hallgat arra, amit a török elnök mond.

Ezen belül pedig a törökök számára fontos helyet foglal el Közép-Ázsia is. Ez a külpolitikai orientáció persze nem ma kezdődött, a Szovjetunió összeomlását követően kezdtek szép lassan kapcsolatokat kiépíteni a térség államaival és Azerbajdzsánnal is. Három fő területe van a terjeszkedésnek: kulturális, energetikai és kereskedelmi. Az együttműködés területén kiemelte a Türk Tanácsot.

A Türk Államok Szervezete (TÁSZ), az ENSZ által bejegyzett kormányközi nemzetközi szervezet, 2009. október 3-án Türk Tanács néven jött létre Nahicsevánban. Székhelye Isztambul. Magyarországon is működik egy képviseleti irodája. Az alapító tagállamok – Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Törökország – mellett 2019 óta Üzbegisztán is teljes jogú tagja a szervezetnek. 2018 óta Magyarország, 2021-től pedig Türkmenisztán vesz részt megfigyelőként a kormányközi együttműködés munkájában. Különösen fontos cél az egységes geopolitikai, geoökonómiai és kulturális térség kialakítása, a nemzeti sajátosságok megőrzésével.

Kulturális területen elsősorban ösztöndíjakat, oktatási programokat alakított ki, de lényegesek a különböző vallással kapcsolatos projektek is. A leglátványosabb azonban a gazdasági együttműködés, „ha megnézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy az utóbbi években rohamosan fejlődtek a kapcsolatok – főként az energetika területén” – világított rá a szakértő. Tehát nagyon látszik az elmozdulás Közép-Ázsia irányába, de emellett azt is figyelembe kell venni, hogy Törökország számára a Közel-Kelet is egy rendkívül fontos térség, elsősorban az iszlámhoz fordulás miatt.

Köztársaság helyett birodalom? Az utóbbi évtizedekben egyre inkább úgy tűnik, hogy Törökország eltávolodik attól a szekuláris rendszertől, amelyet az első világháborút követően Kemál Atatürk alakított ki, aki a nyugatosodásban látta az ország modernizációjának a kulcsát. A 2001 óta regnáló iszlamista-jobboldali Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) viszont mindent megtesz, hogy ez elmúlt körülbelül 100 évben jellemző szekuláris (és jórészt militarista) hagyományokat a saját elképzeléseivel váltsa fel, és sokszor a birodalmi attitűdöt erősíti a köztársaságival szemben. Erdogan elnök legújabb szlogenje szerint Törökország évszázada 2023-ban kezdődik, közvetve arra utalva, hogy az elmúlt száz év egyfajta tévút volt.

Az Oszmán-Birodalom is millió irányba terjeszkedett, ebben pedig a Közel-Kelet és Észak-Afrika is rendkívül fontos területek voltak, amelyek a mai török külpolitikában is meghatározó fontossággal rendelkeznek. És ez is tovább táplálja azokat a félelmeket, amelyek szerint a török politika az Oszmán-Birodalom rehabilitálásán dolgozik – véli a szakértő.