Újabb szöget ütöttek a schengeni övezet koporsójába, Norvégia sem váratott magára

A lengyelek is hasonlóan látják a helyzetet

Szombaton megírtuk azt is, hogy a lengyelek is korlátozó lépéseket foganatosítanak, miután a lengyel kormány kedden új migrációs stratégiát terjeszt elő, melynek egyik fő eleme a menedékjog ideiglenes regionális felfüggesztése lesz – erről a vezető lengyel kormányerő, a Polgári Koalíció (KO) szombati konvencióján beszélt maga Donald Tusk miniszterelnök beszélt. Mint a lengyel kormányfő hangsúlyozta: az államnak százszázalékos ellenőrzést kell szereznie afelett, hogy ki utazhat be Lengyelországba.