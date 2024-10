Színt vallott Ilaria Salis: ezért retteg az olasz antifa Orbán Viktortól

Ettől fél Ilaria Salis

Salis szerint az ő ügye nem csak bírósági, hanem politikai ügy is, és Orbán az ő helyzetét a saját propagandájára használná fel. Az EP-képviselő hangsúlyozta: „Nem akarok kibújni a tárgyalás alól. Csak tisztességes eljárást akarok. Magyarországon nincsenek meg ehhez a feltételek. Orbán már elítélt engem, bűnösként beszél rólam, pedig még nem is hoztak ítéletet az ügyemben” – írta a The Guardian.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

