Külföldi hírszerzők célkeresztjében a magyar hadiipar: Ukrajnába kerülhetnek a magyarországi hadianyagok

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

A magyar titkosszolgálatok egyre nagyobb nyomás alatt dolgoznak, mivel külföldi hírszerzők célkeresztjébe került a magyar hadiipar, különösen az itt előállított hadianyagok sorsa. A Magyar Nemzet értesülései szerint külföldi ügynökök megpróbálják befolyásolni a hadiipari termelést, annak érdekében, hogy Magyarországon gyártott hadianyagok akár Ukrajnába is eljuthassanak.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy külföldi tulajdonban lévő magyar fegyver- és lőszergyártó cégek esetében az elhárításnak kevés beleszólása van a kereskedelmi folyamatokba. A kivitelhez ugyan szükséges a reexportengedély, ám előfordulhat, hogy megpróbálják kijátszani az engedélyezési rendszert.

A Nemzetbiztonsági Bizottság legutóbbi ülésén a magyar titkosszolgálatok a parlamenti bizottságnak jelentést tettek a fokozódó külső nyomásról, amely a szövetségi rendszeren belülről és azon kívülről egyaránt érkezik.

Sas Zoltán, a bizottság jobbikos elnöke megerősítette, hogy a NATO-tagállamokból és azon kívülről is érkeznek ilyen irányú törekvések. A cél, hogy magyar gyártású hadianyagok háborús övezetekbe, például Afrikába vagy Ukrajnába kerüljenek. Emellett a bizottság előtt szó esett egy merényletkísérletről is, amelyet október 23-án akartak elkövetni egy védett személy ellen. Az ügy kapcsán hat személyt állítottak elő, köztük egy húszéves férfit, aki jelenleg is őrizetben van. Az amerikai titkosszolgálatok figyelmeztetése alapján indított akcióban a magyar és amerikai hatóságok közösen léptek fel, amelynek eredményeként sikerült elfogni a gyanúsítottakat.

***