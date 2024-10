Keleti csúcs: találkozott Putyin az iráni elnökkel

A Chatham House brit agytröszt vezető elemzője a lapnak azt mondta, Ukrajna óta nagyon egymásra talált a két ország, egymásra támaszkodnak, és ez az irániaknak is előnyös. Szerinte egyébként Moszkvában úgy vélik, Irántól sokat tanulhatnak a szankciók kijátszása terén, emellett Teherán a BRICS-hez is szívesen csatlakozna, és ehhez is kapcsolódhatott a találkozó.