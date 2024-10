Így segíti Putyin seregét Észak-Korea Ukrajnában

Nyitókép: KCNA VIA KNS / AFP

Az orosz-ukrán háborúnak vannak kétségkívül nagyon furcsa résztvevői. Például rögtön ott vannak a Putyin-ellenes, ukránok oldalán harcoló Orosz Felszabadító Hadtest harcosai. Vagy, hogy „klasszikust” is elővegyünk, a gépfegyveres-Teslás csecsen vezér, Ramzan Kadirov és hadserege. Mindkét oldalon sokféle csoport harcol, vannak köztük zsoldosok itt is, ott is.

Az s is nyílt titok, hogy a NATO kiképzői és tanácsadói Ukrajna területén munkálkodnak – a legújabb „csodacsapat”, az észak-koreaiak felbukkanása az oroszok oldalán mégis sokakat sokkolt.

Így a nyugatiak folyamatosan adtak jelentéseket észak-koreai erőkről, amelyek fizikailag is összeütközésbe kerültek az ukránokkal.