Zsoldomiglan, zsoldodiglan – Itt vannak a Wagner-csoport nyugati nagytesói

A huszadik századi reneszánszát a gyarmatbirodalmak felbomlásának köszönhette e jeles intézmény, s jellemzően a brit „SAS-ben szolgált különleges műveleti katonák által alapított cégek kétes szerepet játszottak a valamikori birtokok életében.

A WatchGuard International, a Control Risks Group, a Risk Advisory Group, vagy a későbbi alapítású Executive Outcomes mind megjelentek ott,

ahol az állam erőszak-monopóliuma meggyengült, vagy éppen egy államcsíny következtében meg is szűnt” – írja Somkuti.

Amerikai viszonylatban pedig a 2003-as iraki invázió kapcsán kerültek elő elsősorban ezek a vállalatok, majd megtörtént a Blackwater-botrányként elhíresült incidens, amikor is a nevezett vállalat zsoldosai amerikai diplomatákat kísértek, s egy forgalmas bagdadi csomópontban lövöldözésbe keveredtek; aminek eredménye 17 civil halott lett, majd hosszasan elhúzódó bírósági tárgyalások, s a zsoldoscégek teljes diszkreditálódása a nyilvánosság előtt. Ekkor kapták magukra a PMC-szókamuflázst is.

A lehullt lepel azonban, mint Somkuti is megjegyzi, „nem akadályozta meg az államokat abban, hogy a könnyen letagadható, jellemzően fekete, titkos pénzekből finanszírozott alakulatokat szinte az összes (!) jelenleg futó konfliktusban felhasználják, tovább rombolva, az amúgy is dülöngélő nemzetközi rend (jog)alapjait”.

Hogy lássuk, mit jelent ez a valóságban, idézzük az egyik zöldsapkást, aki arra adott magyarázatot, hogy miért működnek együtt civileket is terrorizáló helyi alakulatokkal: „Nincsenek jó fiúk a mi normáink szerint. Mindenekelőtt nincsenek normák.

Nincs igazságszolgáltatás vagy jogállam, hogy felelősségre vonja az embereket. A talibán nem szörnyen gonosz, az afgán farmer nem ártatlan áldozat”

– olvasható a The Christian Science Monitor felületén.

De lássuk a listát ezekről a nyugati zsoldosvállalatokról!

Természetesen a legfontosabbak legfontosabbja, a botrány után Academi néven futó egykori Blackwater (ma már a Constellis-holding részeként). Ezt 1997-ben alapította az egykori kommandós, Eric Prince, a lövészedzővel, El Clarkkal együtt. A vállalat központja Észak-Karolinában található.

Mint a Medium.com írja, a vállalat harcosai afganisztáni hadműveletekben vettek részt, de az ekkori tevékenységéről azonban gyakorlatilag nincs információ, mivel az USA kormányának nyilvánvalóan nem érdeke ilyen jellegű információk nyilvánosságra hozatala. A vállalat dollármilliárdokért kapott megbízásokat a washingtoni kabinettől biztonsági feladatok elvégzésére, ez nagyjából biztos.

Egyébként kiképzőközpontokban is utaznak, sőt, még saját páncélozott harcjárművet is gyártanak. És mindeközben szédületes sebességgel szedték meg magukat:

a cég nyereségének körülbelül 90 százaléka az Egyesült Államok kormányával kötött szerződésekből származik.

Statisztikailag a kép a következő: ha 2001-ben a cég mintegy 735 000 dollárt kapott az amerikai költségvetésből, akkor 2005-ben ez az összeg 25 millióra nőtt, egy évvel később pedig elérte a 600 millió dollárt. Mint a blog megjegyzi, „minden nap egy Academi zsoldos 1200 dollárba kerül az Egyesült Államok államának (összehasonlításképpen: a reguláris hadsereg katonája csak 150–190 dollárba kerül)”. Ugyanakkor a Blackwater mentőakciókban vett részt az Egyesült Államok történetének legpusztítóbb hurrikánja, a „Katrina” után – nem ingyen, persze, a művelet teljes időtartama alatt a cég napi 240 ezer dollár bevételhez jutott.

Tesszük hozzá, igen halkan, hogy a cég az orosz-ukrán konfliktusban hírszerzői jelentések szerint tevékenyen részt vett ukrán oldalon, ám ezt az Egyesült Államok kormánya és maga az Academi is igyekszik cáfolni – azok körében sikerrel is jár, akik szeretnék elhinni, hogy így van.

G4S / Allied Universal

A londoni székhelyű G4S a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő biztonsági vállalata és egyben a világ egyik legnagyobb alkalmazotti létszámmal működő cége is, akik közel 600 ezer embert foglalkoztatnak világszerte. Tevékenységük igencsak sokrétű, ezért nem lehet őket hagyományos PMC-nek nevezni; konfliktusmentes országokban általában fegyveres biztonsági őreikkel, páncélozott szállító járműveikkel találkozhatunk, akik magas értékű szállítmányokat, vagyontárgyakat őriznek.

A G4S persze aktív a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika legveszélyesebb konfliktuszónáiban is; állig felfegyverzett zsoldosaik objektumvédelemtől kezdve bombahatástalanításon át kiképzések szervezéséig rengeteg mindennel foglalkoznak, még komplett börtönkomplexumokat is üzemeltetnek.

A céget tavaly 3,8 milliárd fontért megvette az Allied Universal, létrehozva ezzel a világ legnagyobb magánbiztonsági vállalatát.

Akár más nagy biztonsági vállalatokat, a G4S-t is elég sok botrány övezte működése során, ezek jellemzően a börtöneik fenntartásával, a konfliktuszónákban való túlkapásokkal, illetve alkalmazott-átvilágítással kapcsolatosak. De a cégnek akadtak gondjai a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok kezelésével; és több oknyomozó riport is készült annak nyomán, hogy G4S szekusai különböző helyszíneken – a már említett, nem mellesleg profitorientált büntetés-végrehajtási intézetek mellett –, így a repterek biztonsági zónáiban is méltánytalanul viselkednek a bevándorló hátterű utasokkal.

Aegis / GardaWorld

A GardaWorld a legnagyobb kanadai biztonsági vállalatként szintén bejelentkezett a G4S megvásárlására, de alulmaradtak az Allied Universallal szemben. Megvették viszont még 2015-ben az egyik legnagyobb brit katonai magánvállalatot, az Aegis Defence Servicest.

Az Aegis szerepvállalása különösen az iraki invázió és az amerikai csapatkivonás után volt jelentős: az amerikai védelmi minisztérium dollár milliárdos értékben adott megbízásokat a PMC-nek, hogy azután is biztosítsák kulcsfontosságú objektumok védelmét, illetve logisztikai feladatokat lássanak el, hogy a NATO-katonák már elhagyták az országot.

Egy dokumentumfilmben elhangzott:

az Aegis mintegy 2500 zsoldost alkalmazott, akiknek mindössze napi 10 fontot fizetett, hogy amerikai katonai bázisokat őrizzenek.

A vállalat ellen vizsgálatot folytatott a Pentagon, miután felkerült egy videómontázs az internetre arról, hogy az Aegis zsoldosai látszólag ok nélkül civilekre lövöldöznek Irakban. A vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy a montázs az előzményeket nem mutató, vágott klipeket tartalmaz, a kontextust figyelembe véve pedig nem indítottak eljárást a vállalat alkalmazottai ellen.

James Ellery, az Aegis korábbi igazgatója azt nyilatkozta a The Guardiannak, hogy a leszerződött zsoldosokat olyan országokból toborozták, ahol magas a munkanélküliség aránya, olcsó a munkaerő, mint a Sierra Leone, és nem ellenőrizték, ha a zsoldosok például korábbi gyermekkatonák voltak. Ehelyett a vállalat kizárólag azzal törődött, hogy a zsoldosok megfeleljenek a fizikai egészségügyi követelményeknek,

mert nem akarod, hogy az emberek meghaljanak, miután a drága kiképzésen keresztülmentek”

– mondta.

Defion Internacional

A Defion Internacional (DI) egy olyan perui cég, ami kifejezetten a harmadik világ szegényebb rétegeiből verbuvál zsoldosokat. Nem egyedi tehát az Aegis „piackeresése”. Az alacsony napi bér e szakmában persze relatív, mert hogy a DI-nek sem kell panaszkodnia, már ami a bevételeket illeti;

azonban a fenti vállalatoktól eltérően a peruiak önálló bevetéseket nemigen szerveznek,

a zsoldosokat inkább közvetítik olyan cégek felé, akik megszervezik a konkrét munkát. Például a Triple Canopy. Egyébiránt a DI is megvetette lábát a közel-keleti régióban.

Triple Canopy

A vállalatot az amerikai hadsereg különleges műveleti egységének leszerelt katonái alapították, még 2003 szeptemberében. A katonai biztonsági szolgáltatáson túl tanácsadási és kiképzési szolgáltatásokat is nyújt a cég. A Triple Canopy egyike annak a nyolc cégnek, amelyekkel az amerikai külügyminisztérium szerződést kötött, hogy a hadsereg kivonulása után átvegyék a katonaság szerepkörét Irakban, a szerződés értéke 1,5 milliárd dollár volt.

Ezen kívül Haitin és Izraelben is együttműködtek az amerikai kormánnyal,

mindkét helyen az országba látogató amerikai politikusok személyes biztonságáért feleltek.

Dyncorp / Amentum

A Dyncorp régi cég, a negyvenes években indult, mint repülési és repülőgép-karbantartó vállalat, a kilencvenes években léptek be a biztonsági szolgálatok piacára, melynek erős löketet adott a Phoenix Consulting hírszerzési és katonai kiképzővállalat megvásárlása 2010-ben.

A Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika konfliktuszónáiban elsősorban kiképzési és személyvédelmi feladatokat láttak és látnak el (Amerikában főképp a kábítószerellenes akciókban vesznek részt); és eddig körülbelül 6000 helyi rendőrt és katonát képeztek ki, főleg Irakban és Afganisztánban. Ezen kívül részt vesznek az amerikai légierő katonai repülőgépeinek karbantartásában is.

Természetesen a Dyncorp sem mentes a súlyos botrányoktól:

alkalmazottaik Boszniában és Afganisztánban is súlyos prostitúciós és embercsempészeti ügyekbe keveredtek bele, Irakban és Mozambikban pedig korrupciós vádakkal illették a cég dolgozóit.

A Dyncorpot tavaly vette meg az Amentum, egy igencsak széles portfólióval rendelkező biztonsági vállalat. Az így keletkezett együttműködés körülbelül 34 ezer biztonsági szakembernek ad munkát a világ 105 országában.

Erinys International

A görög mitológia bosszúálló istenségei után elnevezett biztonsági cég a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, irodáikat viszont Dubaiban, az Emírségekben, az Egyesült Királyságban és Dél-Afrikában üzemeltetik.

Főleg magas kockázatú térségekben dolgoznak Afrikában és a Közel-Keleten, biztonsági feladatok mellett logisztikai megbízásokat is teljesítenek. Az Egyesült Államok iraki inváziója után leginkább az elfoglalt olajkutakat és olajfinomítókat őrizték a Pentagon és az iraki kormány megrendelésére. A Kongói Köztársaságban pedig a legnagyobb vasérc, olaj- és gázlelőhelyek őrzésével bízták meg a céget.

A többi nagy biztonsági vállalathoz képest az Erinyshez nem is köthető annyira sok botrány; viszont az ő zsoldosaikról is előkerült egy kép, ahol egy őrizetbe vett tizenhat éves iraki tinédzsert hallgatnak ki, akit autógumikkal építettek körbe, hogy ne tudjon megszökni.

Hogy a zsoldos szó mennyire szitokszóvá vált, jól mutatja hogy a floridai republikánus kormányzó Ron DeSantist is egy ilyen szervezésével próbálják a nyilvánosság előtt hitelteleníteni – más kérdés, befolyásol-e ez bármit a zsoldosléten.

Ami viszont bizonyos: a modern zsoldoskapitányok, Prigozsin nyugati megfelelői szofisztikáltabb eszközökkel (és persze nem a börtönökből), de ugyanígy toboroznak halni kész embereket világszerte, hogy megbízóik keze tiszta maradjon – ha már az övékhez csak azért nem tapad vér, mert ideje sincs megszáradni.

Nyitókép: PATRICK BAZ / AFP