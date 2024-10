Emlékszik még arra a tiszás EP-képviselőre, aki évek óta a rezsicsökkentés ellen dolgozott? Most a kényelmetlen brüsszeli székek miatt panaszkodik

Fotó: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala

„Gerzsenyi Gabriella fájdalmat érez” – derül ki a tiszás EP-képviselő Facebook-posztjából, ugyanis – mint megtudtuk – az Európai Parlamentben kényelmetlenek a székek.

Mint fogalmazott, „az Európai Parlament legtöbb termében, így a strasbourgi plenáris teremben is igen kényelmetlenek a székek.” Kiderült az is, hogy a képviselőasszony az épületekben akár naponta 10-12 ezer lépést is megteszt, viszont ennek ellenére úgy érzi, „egyfolytában ültem”.

„Örömmel fogadok házi patikai, népgyógyászati ötleteket, hogyan csillapítható a rengeteg ülés okozta derékfájás. Sőt: hát-, nyak- és vállfájás” – kérdi a követőitől.

A bejegyzését pedig így zárja:

„Lépésről lépésre, csigolyáról csigolyára...”

Mutatjuk a politikus bejegyzését:

Gerzsenyi volt az, aki nemrég még a rezsicsökkentés ellen hergelt, bevallva, hogy még EP-képviselősége előtt is éveken át támadta Brüsszelben a rezsicsökkentést.

Aztán az Eurostat kiadta a maga kis grafikonját, amivel teljesen megbuktatta a tiszás képviselő érvelését.