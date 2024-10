Elképesztő eszközökhöz nyúl Irán, nyugaton is könyörtelenül lecsap az ellenségeire

Mindeközben az iráni gazdaság sincs a legjobb bőrben, legjobb esetben is stagnál,

itt főleg a Kínának eladott kőolaj- és földgáz szállítmányok serkentik valamelyest a gazdaságot. Mindezek mellett azonban az infláció, a munkanélküliség, korrupciós ügyek, a szegénység növekedése és a diplomások nagyszámú kivándorlása is jellemző kortárs tünet Iránbam. Migrációs téren pedig a közel ötmillió afgán megoldatlan helyzete is állandó belpolitikai téma, hogy az éghajlatváltozás okozta vízhiányról, az egyetemek, a sajtó feletti erős állami cenzúráról ne is beszéljünk.