Szakértő: Iránnak nem érdeke a közvetlen háború Izraellel

Nyitókép: Yassine Gaidi / ANADOLU / Anadolu via AFP

Izrael háborúja a Hamász és a Hezbollah ellen Irán válaszát is kiváltotta ki, de Teheránnak nem áll érdekében egy szélesebb háborús konfliktus kirobbantása Izraellel – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

Az iráni rakétatámadás után is egyértelmű, hogy az ország elkerülné a további eszkalációt, miközben az izraeli válaszlépések és a Hezbollah provokációi is azt mutatják, hogy a béke esélye továbbra is rendkívül ingatag a térségben. Irán vonatkozásában a szakértő úgy látja, hogy az iráni front kibővítése Izrael számára sem elsődleges cél.

Minél rosszabb az iráni gazdaság helyzete, annál kevesebb erőforrást tud Teherán biztosítani a proxyhálózatai fenntartására, amelyek biztonsági fenyegetést jelentenek Izrael számára

– mondta.

Ugyanakkor egy közvetlen háború Iránnal jelenleg nem valószínű. „Ez Iránnak sem lenne érdeke” – hangsúlyozta Omar, utalva arra, hogy amikor Teherán a héten mintegy kétszáz rakétát lőtt ki Izraelre, ezzel lényegében lezárta válaszcsapásának kötelezettségét. Irán politikai retorikája azt sugallja, hogy ezzel teljesítették kötelességüket a Hezbollah vezetője elleni támadás után.

Irán nyomás alatt volt, miután a proxyhálózata ékkövének számító Hezbollah vezérét megölték, és több tagját elvesztette. Teherán nem tehette meg, hogy ne válaszoljon, mert az rossz üzenetet küldött volna más proxy csoportjainak, például Szíriában vagy Jemenben. Ugyanakkor Irán nem akarja tovább fokozni a konfliktust

– foglalta össze a helyzetet a szakértő.

A térségben egy szélesebb körű konfliktus esélye továbbra is fennáll, figyelmeztetett a szakértő, mivel a katonai műveletek, rakétacsapások és fenyegetések folytatódnak.