Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

„Szinte észre sem vettük, ahogy elszaladt két év 2022. szeptember 30. óta. Két évvel ezelőtt Oroszország »hivatalosan« is annektálta, magához csatolta Ukrajna 4 megyéjét, pontosabban azok egy részét. Így a 2014 tavaszától első hullámban (DNR és LNR), majd 2022. február 24. után második hullámban történt orosz megszállást tényleges (már az orosz narratíva szerint) elcsatolás váltotta.

2014 előtt a négy ukrán megyében közel 9 millió ember élt, de a 2014-es orosz beavatkozást követően sokan elköltöztek, és soha nem tértek vissza. Herszon és Zaporizzsja – a négy közül kettőnek a megyeszékhelye ráadásul nincs is orosz kézben, és aligha lesz. 2022 elejére, az orosz kontroll alá került ukrán lakosság számát 3-4 millió közöttire lehetett becsülni.

Két évvel ezelőtt a Kremlben tartott beszédében Putyin az ukrán régió fegyveres úton történő elhódítását valamilyen hatalmas, történelmi »igazságtételnek« állította be. »A Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, Zaporizzsjai és Herszon megyék több millió lakosának választása mögött közös sorsunk és ezeréves történelmünk áll« – mondta akkor Putyin.

Csak hogy »a történelmi« területek (ami nem is igaz) azóta sem váltak orosszá, annak ellenére, hogy Moszkva erősen próbálkozik vele. Az orosz sajtóban és a közbeszédben – de még az adminisztrációban is – »új területeknek« nevezik a négy ukrán régiót, az orosz titkosszolgálatok segítségével elszakított úgy nevezett Donyecki- és Luhanszki Népköztársaságok (DNR és LNR) pedig továbbra is DNR-ként és LNR-ként szerepelnek.

A korábban a régióban élő ukrán lakosság egy részét »megbízhatósági« paraméterek alapján kiköltöztették. Sokan Oroszországba kerültek, vagy megpróbáltak ilyen vagy olyan úton visszajutni az ukrán területekre.

A »megbízhatatlan« ukránokat oroszok váltották, és ezzel viszonylag rövid idő leforgása alatt folyamatos lakosságcsere történik.

Kezdetben találtak olyanokat, akik hatalmi pozíciók vagy pénz reményében együttműködtek az oroszokkal, kollaboráltak. Őket azóta fokozatosan Oroszországból érkező kinevezettekre váltják le – a saját ember mégis csak jobb, mint a megbízhatatlan ukrán.”

***