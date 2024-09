Tovább bővül Európa – új állam jelenik meg a kontinensen

Fotó: Olsi Shehu/Anadolu via AFP

Szuverén államot alakítanának ki az albán fővárosban a bektási muszlimoknak, amivel a mérsékeltséget, a toleranciát és a békés együttélést szeretnék előmozdítani – jelentette be Edi Rama albán miniszterelnök az ENSZ közgyűlése előtt New Yorkban.

A kormányfő szavai szerint a Vatikán mintájára hoznák létre a muszlim misztikus rendekhez tartozó bektásik államát Tiranán belül, néhányhektáros területen – írja a New York Times. Beszédében Edi Rama felidézte, hogy Albánia számos zsidó embernek nyújtott menedéket a második világháború idején, és afgánokat is befogadott a tálibok három évvel ezelőtti hatalomra kerülése után. Kiemelte: Albánia adta a világnak Teréz anyát is, aki „az emberiség iránti szeretetet testesítette meg”.

Teréz anya arra tanított minket, hogy nem tudunk mindannyian nagy dolgokat véghez vinni, de mindannyian megtehetünk kisebb dolgokat, nagy szeretettel.

Ez inspirál minket arra, hogy a bektási rendnek szuverén államot biztosítsunk Tiranában” – mondta az albán kormányfő vasárnapi felszólalásában.